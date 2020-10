F1: Emilia: Leclerc "facciamo fatica, ma in gara darò tutto"

ROMA, 31 OTT - ""Mi aspettavo qualcosa di meglio, erano due gare che vedevamo progressi, ma sappiamo quanto è difficile migliorare. Oggi è andata un po' meglio nel bilanciamento ma il risultato è stato uguale a quello delle libere". Lo ha detto il pilota della Ferrari Charles Leclerc ai microfoni di Sky Sport-. "Facciamo fatica, abbiamo chiuso settimi e partiamo con le soft e questo non è ottimale - ha aggiunto Leclerc -, anche se siamo tutti molto vicini, c'è poca distanza da Gasly che è quarto. Potevo fare meglio anche sul giro veloce e lì è stata anche colpa mia. Ma la gara è domani e lì cercheremo di fare il meglio possibile, darò tutto", ha proseguito. "Dobbiamo far funzionare bene le soft nel primo stint, abbiamo lavorato dalla Germania in questa ottica -. Siamo in posizione più simile alla Germania che a Portimao - ha concluso - l'obiettivo è quello di fare bene all'inizio". "Il feeling rispetto alle qualifiche precedenti questa volta era buono, ma il risultato è stato più o meno lo stesso - ha dichiarato invece Sebastian Vettel, sempre a Sky Sport, commentando l'ennesima esclusione dalla Q3 e il 14/o posto in griglia -. In gara sarà difficile recuperare partendo così indietro, il nostro passo è buono, ma superare è molto difficile. Mi dispiace per il crono cancellato, sapevo di essere a rischio, però ho dato il massimo perché altrimenti non avrei avuto chance". (ANSA).