Calcio; Roma; Fonseca 'Non voglio più parlare del ds'

ROMA, 31 OTT - "Parlo del direttore sportivo solo perché mi viene chiesto, ma da oggi non voglio più farlo", categorico Paulo Fonseca in conferenza stampa alla vigilia del match con la Fiorentina. Incalzato su Josè Boto, diesse dello Shakhtar e nome emerso nelle ultime ore per occupare il ruolo da lasciato vuoto da Petrachi, ha glissato ancora: "Non parlo di persone che non lavorano qui". (ANSA).