Basket: Nba; D'Antoni ai Nets, sarà tra i vice di Steve Nash

(ANSA-AFP) - ROMA, 30 OTT - Mike D'Antoni ritrova Steve Nash: sarà uno dei vice sulla panchina dei Brooklyn Nets. Il club Nba ha ufficializzato l'arrivo del tecnico 69enne nello staff del neo allenatore: per i due si tratta di una 'reunion', visto che dal 2004 al 2008 erano insieme ai Phoenix Suns, D'Antoni in panchina e Nash in campo. I Nets puntano a costruire una grande squadra che può già contare su due stelle come Kevin Durant e Kyrie Irving, il cui debutto in tandem è molto atteso dagli appassionati del basket americano. Ma il club ha investito molto anche sulla panchina, mettendo in piedi uno staff tecnico che affianca all'esordiente Nash oltre al veterano D'Antoni anche Ime Udoka, che è stato assistente di Gregg Popovich per sette stagioni (2012-2019) ai San Antonio Spurs con un titolo vinto nel 2014, prima di essere quello di Brett Brown la scorsa stagione, e Jacques Vaughn Nash ha giocato nei Suns di D'Antoni per quattro stagioni, collezionando due titoli MVP di fila (2005, 2006), senza però mai riuscire a vincere l'anello. (ANSA-AFP).