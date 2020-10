Covid: Parma, due giocatori tornano di nuovo positivi

COLLECCHIO, 30 OTT - Positivi in casa Parma e si tratta di due giocatori che già erano stati contagiati dal Covid. Lo rende noto il club emiliano, spiegando che l'ultimo ciclo di tamponi ha dato esito negativo per tutti i componenti del gruppo squadra, fatta eccezione per due calciatori che sono risultati positivi e saranno indisponibili per la gara di domani con l'Inter: si tratta di due ripositivizzazioni in due soggetti asintomatici. Gli atleti rimarranno in isolamento e saranno sottoposti a nuovi controlli nelle prossime 48 ore. (ANSA).