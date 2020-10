F1: Imola; Leclerc "adoro la pista,non ha margine di errore"

ROMA, 30 OTT - "Adoro questa pista, non hai margine di errore. E' emozionante per noi piloti. Mi piace molto questo calendario, anche se stilato per un'annata speciale". Charles Leclerc è pronto a scendere in pista a Imola per il gp dell'Emilia Romagna: un circuito caro alle Rosse perché si corre nello storico Autodromo Enzo e Dino Ferrari. "Mi piace il calendario 2020 - ha detto il pilota di Maranello in conferenza stampa alla vigilia delle qualifiche - con circuiti come Mugello e Portimao, molto differenti da quelli a cui siamo abituati: sono piste entusiasmanti e ora Imola, dove ho guidato nelle categorie inferiori e adesso non vedo l'ora di tornarci". (ANSA).