Calcio: stop Neymar,Psg lo aspetta dopo pausa internazionale

(ANSA-AFP) - PARIGI, 30 OTT - Neymar dovrebbe tornare in campo dopo la pausa internazionale, il 20 novembre, nella partita di campionto in casa del Monaco. E' la previsione dell'allenatore del Paris SG, Thomas Tuchel. "Penso che non sia possibile che giochi" nella sua selezione, ha aggiunto il tecnico tedesco, mentre "Ney" è stato convocato per giocare il 14 e 17 novembre contro il Venezuela a San Paolo e l'Uruguay a Montevideo, nelle qualificazioni ai Mondiali 2022. (ANSA-AFP).