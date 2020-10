F1: Raikkonen e Giovinazzi confermati all'Alfa Romeo

ROMA, 30 OTT - Kimi Raikkonen è stato confermato dall'Alfa Romeo per il 2021, così come il suo compagno di squadra Antonio Giovinazzi. Raikkonen, 41 anni, gareggerà nella sua diciannovesima stagione in Formula 1. Giovinazzi, 26 anni, è il pilota di riserva della Ferrari. L'annuncio arriva ad Imola il giorno dopo che l'Alfa Romeo ha confermato il suo accordo commerciale al marchio e torna al team svizzero che ha iniziato la sua vita in F1 come Sauber nel 1993. Raikkonen, che ha fatto il suo debutto in F1 con la Sauber nel 2001, ha definito la squadra come "una seconda casa" per lui. "È più di una squadra per me; è come una seconda famiglia", ha detto. "Molte delle facce che mi circondavano quando ho fatto il mio debutto in F1 nel 2001 sono ancora qui e l'atmosfera unica di questa squadra è ciò che mi dà quella motivazione in più per andare avanti". (ANSA).