Maradona: da De Magistris auguri per i 60 anni

NAPOLI, 30 OTT - A Maradona, che oggi compie 60 anni, arrivano gli auguri del sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. "Auguri di cuore a Diego, cittadino di Napoli, il più grande calciatore di tutti i tempi- scrive De Magistris - con il tuo genio in campo hai portato Napoli dove i napoletani sognavano.Un abbraccio e grazie per le emozioni che ci hai dato e che resteranno per sempre nella storia della nostra Città" (ANSA).