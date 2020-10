Vuelta: 9/a tappa, vince Bennet e Carapaz resta leader

ROMA, 29 OTT - Sam Bennet ha vinto allo sprint, con il tempo di 3h39'55", la 9/a tappa della Vuelta di Spagna di ciclismo, da Castrillo del Var ad Aguilar de Campoo. Il velocista irlandese ha preceduto sul traguardo il tedesco Pascal Ackermann, secondo, e il belga Gerben Thijssen, terzo. Primo degli italiani Jakub Mareczko, che si è piazzato al sesto posto. Tutto invariato in vetta alla classifica generale, con l'ecuadoriano Richard Carapaz che precede nell'ordine di 13" lo sloveno Primoz Roglic, secondo, e di 28" l'irlandese Daniel Martin, terzo. L'italiano Mattia Cattaneo, invece, è 18/o, con un ritardo di 7'27". Domani è in programma la 10/a tappa, da Castro Urdiales a Suances, lunga 185 chilometri, che presenta in percorso con continui saliscendi fino al traguardo finale; una frazione adatta agli agguati di chi punta alla leadership della corsa spagnola che si concluderà domenica 8 novembre, dopo 18 tappe. (ANSA).