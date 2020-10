L'ex interista Emre Belozoglu è il nuovo ds del Fenerbahce

ROMA, 29 OTT - Emre Belozoglu, ex fantasista turco dell'Inter, è il nuovo direttore sportivo del Fenerbahce, una delle squadre di Istanbul. Emre si era ritirato dal calcio giocato solo ad agosto e adesso si rimette in gioco con un ruolo dirigenziale in una società importante. E' stato lo stesso club della capitale turca a dare la notizia della nuova nomina, con un tweet pubblicato sul proprio account ufficiale. (ANSA).