Covid: Fontana ringrazia Ibra, 'insieme vinciamo'

MILANO, 29 OTT - "Grazie Ibra per questo importante contributo. Insieme vinciamo!". Così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha ringraziato via Facebook l'attaccante del Milan, guarito dal Covid e ora testimonial della campagna di sensibilizzazione della Regione Lombardia per contrastare la diffusione del virus. "Zlatan Ibrahimovic a fine settembre risultò positivo al Coronavirus, il suo commento fu: 'Il Covid ha avuto il coraggio di sfidarmi? Cattiva idea'. Dopo 15 giorni di stop, Zlatan torna in campo" scrive Fontana. "L'idea di coinvolgere Ibra - spiega il governatore - mi è venuta vedendolo giocare la sera del derby, ho pensato che avrebbe potuto aiutarci a lanciare un messaggio. Lui ha accettato l'invito dimostrando una grandissima sensibilità e assoluta disponibilità. Per questo lo ringrazio". (ANSA).