Covid: Zhang "rendere calcio fruibile oltre i classici 90''

TORINO, 29 OTT - "La pandemia ci costringe a un grande cambiamento: i guadagni del nostro settore sono diminuiti, ma pensando ai prossimi anni direi che la tecnologia e l'innovazione saranno la soluzione": così Steven Zhang, presidente dell'Inter, intervenuto durante Sportlab per i 75 anni di Tuttosport e Corriere dello Sport. "Tra i grandi cambiamenti, dobbiamo annoverare i nuovi tipi di intrattenimento legati allo sport come i videogames - ha aggiunto il numero uno nerazzurro - perché la fruizione del calcio va oltre i classici 90 minuti. Ci stiamo chiedendo come poter coinvolgere ulteriormente gli spettatori con i nostri prodotti". E sulla SuperLega: "Sono sempre favorevole all'idea di evolverci come sistema, penso che dobbiamo rendere i nostri prodotti più internazionali, adatti al pubblico di diverse culture e alle nuove generazioni". (ANSA).