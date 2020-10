Baseball: 'Magic' vince anche da proprietario,sogno avverato

ROMA, 28 OTT - "Congratulazioni a tutti, voglio ringraziare coloro che mi hanno permesso di essere uno dei proprietari di questo incredibile team. Questo è ciò di cui abbiamo parlato quando abbiamo acquistato il team otto anni fa -. Volevamo vincere le World Series e questa notte il sogno si è avverato". Con questo post, diffuso via social assieme a delle foto di lui allo stadio e poi festante con la famiglia e alcuni amici, la leggenda del basket Earvin 'Magic' Johnson celebra la vittoria nella lega professionistica del baseball (Mlb) dei Los Angeles Dodgers, franchigia di cui è comproprietario. Infatti nel 2012 un gruppo di investitori guidato proprio da 'Magic', ora vincente anche da 'boss', ma in un altro sport, dopo esserlo stato da giocatore con i LA Lakers, acquistò i Dodgers per due miliardi di dollari, prezzo record per lo sport professionistico statunitense. "Grazie ai nostri tifosi sparsi nel mondo - conclude 'Magic' -. Questa vittoria nella World Series è per tutti voi". (ANSA).