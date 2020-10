E. League: Pioli, turnover? mio Milan sempre competitivo

MILANO, 28 OTT - "Ci sarà un Milan forte e competitivo. Non mi piace quando si parla di turnover. Io ho molti titolari. Lo Sparta gioca un calcio veloce, europeo che non dà punti di riferimento. Qualche cambio dovrò farlo perché stiamo spendendo tanto ed è un momento faticoso": lo dice l'allenatore del Milan Stefano Pioli alla vigilia della sfida contro lo Sparta Praga, seconda partita della fase a gironi di Europa League. Domani in campo ci sarà ancora Tatarusanu, al posto di Donnarumma positivo al Covid, e il secondo portiere rossonero proverà a riscattarsi dopo una prova non del tutto convincente contro la Roma: "Ho parlato con lui, così come ho fatto con tutta la squadra con cui ho analizzato la partita. Ho piena fiducia in lui e anche nei suoi compagni. Cambi? Farò tutte le valutazioni del caso visto che stiamo giocando tanto. Dopo lo Sparta, avremo subito un'altra partita importante a Udine, dopo appena due giorni e mezzo. Come sta Ibra? Se gli chiedo se se la sente di giocare mi dirà sempre di sì, come tutti i miei giocatori". (ANSA).