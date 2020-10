E.League: Pioli, Sparta Praga fa calcio moderno sarà dura

MILANO, 28 OTT - "E' un girone tosto e difficile. Un girone che ci metterà alla prova e ci dovrà vedere confermare prestazioni di alto livello. Lo Sparta Praga ha sempre vinto in campionato e in undici contro undici contro il Lille stava facendo una buona partita. Giocano un calcio moderno, non sarà facile superarlo": lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia della sfida di Europa League contro lo Sparta Praga di domani a San Siro. La squadra rossonera torna in campo a tre giorni dal pari contro la Roma: "E' normale che i miei giocatori non fossero completamente soddisfatti del risultato contro la Roma. Volevamo vincere e avevamo avuto anche la possibilità di farlo. Cerchiamo di ottenere sempre il massimo da noi stessi". (ANSA).