Calcio: Pioli, Baresi vicepresidente? Scelta importante

MILANO, 28 OTT - "Sono molto contento per questa decisione. Franco è una leggenda del Milan e saprà trasmettere i valori giusti. Non vedo l'ora che venga qui a Milanello a parlare con me e con la squadra. E' importante avere in società tanta gente che sa cos'è il Milan": è il commento dell'allenatore del Milan Stefano Pioli, alla vigilia della sfida di Europa League contro lo Sparta Praga, riguardo la nomina di Franco Baresi a vicepresidente onorario del club rossonero. (ANSA).