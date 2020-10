Covid: Fonseca "meno partite? Il campionato è giusto così'

ROMA, 28 OTT - "Non credo si debba cambiare nulla per un campionato più giusto". Lo ha detto l'allenatore della Roma, Paulo Fonseca, alla vigilia del match di Europa League contro il Cska Sofia rispondendo a chi chiedeva se non fosse il caso che il mondo del calcio pensasse a una riduzione dei match visto il crescere dei casi di Covid. "E' una situazione complicata. Tutte le squadre sono molto rigorose in questa momento - ha aggiunto il tecnico -. Ho fiducia che le autorità prendano la miglior decisione per il calcio e sono certo che lo faranno". (ANSA).