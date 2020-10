Niente deroga, il Gp di Imola sarà a porte chiuse

BOLOGNA, 28 OTT - Il Gp di Formula 1 in programma nel fine settimana a Imola si svolgerà, come prevede il dpcm, a porte chiuse. Lo hanno annunciato gli organizzatori di 'Formula Imola'. E' fallita, infatti, la mediazione tentata da Comune e Regione per far ottenere alla manifestazione una deroga al divieto di far assistere il pubblico alle manifestazioni sportive. Gli organizzatori sono già al lavoro per il rimborso dei biglietti, assicurando che avverrà nel più breve tempo possibile. (ANSA).