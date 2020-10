Baseball;Mlb; Turner un caso,risulta positivo durante finale

ROMA, 28 OTT - Il risultato del test con la positività arriva in piena partita, il giocatore viene fatto uscire dal campo in tutta fretta, senza spiegazioni, per poi riapparire a fine match con la mascherina per fare almeno una foto con i compagni vittoriosi. Una storia che sarebbe solo curiosa, ma sta facendo il giro del mondo, visto che è quanto avvenuto nell' ultimo match delle finale delle World Series di baseball, un evento non solo negli Usa. Il protagonista è Justin Turner, terza base dei LA Dodgers che hanno conquistato il titolo per la prima volta dopo 32 anni battendo 3-1 i Tampa Bay Ray. "Della positività lo abbiamo saputo solo durante la partita -ha detto il commissario della Mlb, Rob Manfred -. Turner è stato immediatamente isolato". "Io mi sento benissimo, non ho alcun sintomi. Non posso credere di non poter essere là fuori a festeggiare con i miei compagni!", ha twittato il giocatore. In realtà, in campo ci è andato, alla chetichella e con mascherina, per fare qualche foto con i compagni, con la moglie e il trofeo. "Non ha toccato nessuno", ha chiarito il manager dei Dodgers, Dave Roberts. (ANSA).