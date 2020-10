Uefa, 'ferma opposizione' a progetto Superlega

(ANSA-AFP) - ROMA, 28 OTT - La Uefa ha ribadito oggi la sua opposizione a un progetto di 'Superlega' europea all'indomani dell'annuncio del presidente dimissionario del Barcellona, Josep Maria Bartomeu, che il club aveva accettato di partecipare "a una futura Superlega europea tra squadre di calcio" e che il comitato esecutivo del club ha approvato le precondizioni per l'adesione. Il presidente del calcio europeo, Aleksander Ceferin, "ha chiarito in diverse occasioni che la Uefa si oppone fermamente a una Superlega", ha confermato l'organismo alla Afp. "I principi di solidarietà, promozione, retrocessione e campionati aperti non sono negoziabili - sottolinea l'Uefa -. Questo è ciò che fa funzionare il calcio europeo e la Champions League è la migliore competizione sportiva del mondo". La scorsa settimana anche la Fifa aveva smentito le voci su uno suo sostegno alla Superleague. Come presidente della Fifa, sono interessato al Mondiale per club, non alla Superleague - ha detto Gianni Infantino -. Quello che conta per me non è Bayern contro Liverpool, ma piuttosto Bayern contro Boca Juniors", come dal progetto di un Mondiale per club che porta avanti da tempo. (ANSA-AFP).