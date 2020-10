Vuelta: 7/a tappa al canadese Woods

ROMA, 27 OTT - Il canadese Michael Woods ha vinto la 7/a tappa della Vuelta di Spagna sul traguardo di Villanueva de Valdegovía, nei Paesi Baschi, al termine della quale il leader della classifica generale Richard Carapaz ha conservato la maglia rossa. A 34 anni, Woods (Education First) ha firmato il suo primo successo in uno dei tre tour principali. Partecipe della massiccia fuga di giornata (36 corridori), il canadese è andato all'attacco con altri quattro fuggiaschi nel Puerto de Orduña, ultima difficoltà di giornata (7,8 km al 7,7%). All'arrivo ha preceduto gli spagnoli Omar Fraile e Alejandro Valverde. L'ecuadoriano Carapaz (Ineos) resta in maglia rossa con 30 secondi di vantaggio su Primoz Roglic. (ANSA).