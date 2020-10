Covid: positivo il presidente della Fifa Infantino

ROMA, 27 OTT - Il presidente della FIFA Gianni Infantino è risultato positivo al coronavirus. Infantino, che ha segnalato lievi sintomi, si è subito posto in autoisolamento e resterà in quarantena almeno per una decina di giorni. Tutte le persone che sono entrate in contatto con Infantino negli ultimi giorni sono state informate ed è stato loro richiesto di prendere le misure necessarie. (ANSA).