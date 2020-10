Malagò, Call sport con Conte formidabile minestrone

ROMA, 27 OTT - "È stato un formidabile minestrone, in cui mi sono sentito anche in difficoltà": così il presidente del Coni Giovanni Malagò dopo aver partecipato "a una call sullo sport con il premier Conte, i ministri dell'Economia e dello Sport, Gualtieri e Spadafora. Ringrazio dell'invito ma erano rappresentati interessi completamente diversi uno dall'altro. Prendiamo atto e speriamo che il 24 novembre, facendoci il segno della croce, sarà possibile essere coinvolti preventivamente, perché forse sfugge a questo Governo che certe dinamiche ci mettono in difficoltà con il nostro mondo". (ANSA).