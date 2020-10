Dpcm: Barelli, Conte mantenga impegni con mondo sport

ROMA, 27 OTT - "La grande famiglia dello sport rischia di cadere in una crisi profonda; è difficile accettare che l'attività di centomila associazioni sportive sia stata penalizzata in questa maniera. Tutto ciò non è accettabile". Lo ha detto il presidente della Federazione Italiana Nuoto Paolo Barelli, intervenuto a piazza del Pantheon, a Roma, alla manifestazione di sensibilizzazione e preoccupazione nei confronti del governo, da parte del mondo delle piscine e delle palestre all'indomani delle misure del nuovo Dpcm. Barelli esprime preoccupazione e solidarietà: "E' un momento molto difficile per tutto il Paese. Auspico che le promesse che sono state fatte, anche al sottoscritto non più tardi di domenica scorsa, dal Premier Giuseppe Conte siano mantenute. I soldi che servono sono tanti. Le categorie che stanno soffrendo in Italia sono molteplici: il mondo dello sport non è l'unico a essere in ginocchio. Non so se ci saranno fondi a sufficienza per tutti: me lo auguro. Lo sport in Italia, ahimè, non lo si pratica a scuola, nelle università ma esclusivamente per merito delle associazioni sportive e di tutte le persone, tecnici e non solo, che ci lavorano". (ANSA).