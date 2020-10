MotoGp: Aprilia ingaggia Savadori per gli ultimi gran premi

ROMA, 27 OTT - Lorenzo Savadori esordirà in MotoGP, in sella alla Aprilia RS-GP, nel Gran Premio d'Europa, in programma a Valencia dal 6 all'8 novembre. Savadori sostituirà Bradley Smith come pilota dell'Aprilia Racing Team Gresini anche nelle successive tappe che chiuderanno la stagione MotoGP 2020, ovvero il GP della Comunitat Valenciana del 15 novembre, sempre sul circuito Ricardo Tormo di Valencia, e il GP del Portogallo a Portimao il 22 Novembre. Savadori è fresco Campione Italiano SBK avendo dominato la massima categoria del CIV 2020 con sei vittorie e due secondi posti nelle otto gare disputate in sella alla sua Aprilia RSV4 del team Nuova M2 Racing. Una performance straordinaria, ottenuta contro avversari plurivittoriosi che, unita al suo impegno di tester MotoGP portato avanti dall'inizio dell'anno, lo ha condotto all'esordio nella massima categoria del motociclismo mondiale. (ANSA).