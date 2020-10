Champions: Pirlo 'cerchiamo di recuperare Bonucci'

TORINO, 27 OTT - Il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, fa il punto sulle condizioni dei suoi difensori alla vigilia della sfida di Champions contro il Barcellona: "Chiellini non ci sarà come De Ligt, l'olandese infatti non ha ancora ricevuto l'ok da parte dell'ortopedico. Bonucci? Cercheremo di recuperarlo". (ANSA).