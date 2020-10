Champions: Pirlo 'speriamo Messi non sia in serata migliore'

TORINO, 27 OTT - "Affronterò Messi per la prima volta da allenatore, questi giocatori vanno trattati in modo diverso sperando che non sia nella sua serata migliore": così Andrea Pirlo sulla Pulce, il pericolo principale del Barcellona in vista della sfida di Champions di domani sera. "Messi fa parte della storia del calcio, lui e CR7 fanno cose straordinarie da 15 anni anche se l'età avanza per tutti" ha aggiunto il tecnico della Juventus. (ANSA).