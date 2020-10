Sport: Polisportive salesiane, Dpcm occasione sprecata

ROMA, 27 OTT - "Un'altra occasione sprecata. Si è trattato unicamente di questo": lo afferma in una nota Ciro Bisogno, presidente delle Polisportive giovanili salesiane (Pgs), commentando il DPCM di domenica scorsa. PGS è un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI con circa 200.000 tesserati e 2500 società affiliate presenti in 18 regioni italiane promuovendo sport in particolar modo nelle fasce giovanili. "Il nuovo decreto con le sue inconcepibili restrizioni e con le sue discutibili concessioni - spiega Bisogno - rivela una triste certezza: non c'è fiducia nello sport di base. Le scelte del Governo penalizzano l'associazionismo sportivo dilettantistico e in particolar modo quel segmento giovanile che caratterizza maggiormente le attività Pgs. Lo sport di base ha investito ingenti risorse per mettere responsabilmente in sicurezza quei pochi spazi ancora rimasti a disposizione e per formare i propri volontari al rispetto dei protocolli redatti dagli organismi sportivi di appartenenza, ma tutto questo non è bastato". "Oggi c'è il serio rischio di un drastico ridimensionamento delle prospettive non soltanto per migliaia di associazioni ma conseguentemente per tutti quegli Enti di promozione sportiva che promuovono seriamente lo sport dilettantistico giovanile. E se muore lo sport di base, quello che include, accoglie ed educa tutti, ci ritroveremo nel post pandemia ad affrontare il futuro fisico e psicologico dell'intero Paese. Ed allora se chiudiamo il lucchetto -conclude Bisogno - sarà indispensabile garantire nell'immediatezza sostegni concreti non solo alle associazioni sportive ed alle persone che lavorano per esse. Le PGS non chiedono assistenzialismo, tantomeno assistenzialismo generico, ma una visione dei ristori che tenga presente l'intera filiera delle agenzie educative che intervengono con qualità e competenze consolidate a favore delle fasce di età dall'infanzia all'età giovanile". (ANSA).