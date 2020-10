Calcio: Paratici 'minaccioso' con arbitro, multa 15mila euro

ROMA, 27 OTT - Il dirigente della Juventus Fabio Paratici è stato sanzionato dal giudice sportivo con una ammenda di 15mila euro, più diffida. "Non autorizzato, al termine del primo tempo - si legge nella motivazione - negli spogliatoi, assumeva un atteggiamento minaccioso nei con-fronti del direttore di gara e gli rivolgeva una critica irrispettosa; recidivo". Per una giornata è stato squalificato l'addetto agli arbitri del Milan, Simone Reposi, "per avere, al 32° del secondo tempo, contestato platealmente l'operato arbitrale". In relazione agli incontri della 5/agiornata Luca Cigarini, del Crotone, è l'unico giocatore della Serie A fermato per un turno. Cigarini era stato espulso nel corso dell'incontro perso a Cagliari: doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. (ANSA).