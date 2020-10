Champions: rifinitura Juve, si attende tampone CR7

TORINO, 27 OTT - La Juventus è in campo per la rifinitura pre-Barcellona: il tecnico Andrea Pirlo sta ultimando i preparativi per il big match di domani sera allo Stadium, ma ha diversi problemi di formazione. In difesa gli uomini sono contati: durante i 15 minuti di allenamento aperti alla stadio, Leonardo Bonucci ha svolto un riscaldamento personalizzato e non si è visto Giorgio Chiellini, dunque i due centrali sono in forte dubbio. E poi si aspettano novità da Cristiano Ronaldo, la cui presenza nella sfida contro Leo Messi è legata all'esito del tampone. (ANSA).