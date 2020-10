Calcio: francobollo per vittoria Napoli in Coppa Italia

ROMA, 27 OTT - La conquista da parte del Napoli della Coppa Italia nella stagione 2019-2020 e' stata sottolineata oggi con l'emissione di un apposito francobollo, valido per la posta ordinaria. Il francobollo sancisce il ritorno della squadra partenopea nel mondo dei dentelli dopo i due valori postali emessi nel 1987 e nel 1990 che commemorarono le due vittorie nel campionato di serie A. La vignetta del francobollo emesso oggi mostra il logo della società sportiva che si staglia sulla coccarda tricolore e la silhouette di un giocatore con la divisa della squadra nell'atto di calciare un pallone; a destra compare la Coppa Italia. La lunga storia del Napoli, cominciata nel 1926, e' riepilogata dal presidente della societa' Aurelio De Laurentiis, che ricorda anche il fallimento dichiarato nel 2004. Il Napoli dopo il suo ingresso si risolleva dalla serie C e ritorna in serie A nel 2007: un periodo che porta ''alla conquista di tre Coppe Italia (2012, 2014, 2020) e di una Supercoppa italiana (2014). Un periodo che riporta, soprattutto, il Napoli ai fasti internazionali con l'ingresso in Europa per ben 11 anni consecutivi tra Champions League ed Europa League. Unica squadra italiana - conclude De Laurentiis - ad aver centrato questo traguardo prestigioso''. (ANSA).