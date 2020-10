Serie A: Milan-Roma 3-3, Ibrahimovic capocannoniere

ROMA, 26 OTT - Errori e belle giocate: pareggio a suon di gol tra Milan e Roma nel posticipo della 5/a giornata del campionato di serie A. Finisce 3-3 il monday night con i rossoneri che restano in testa alla classifica con 13 punti. Milan subito avanti con Ibrahimovic. La Roma risponde al 14' con Dzeko che pareggia i conti. I rossoneri tornano in vantaggio a inizio ripresa con Saelemaekers. Al 25' della ripresa i giallorossi pareggiano di nuovo con un rigore generoso realizzato dal solito Veretout, implacabile dal dischetto. Il Milan va avanti 3-2 a sua volta grazie a un rigore (dubbio) segnato da Ibrahimovic. LaRoma non demorde e a una manciata di minuti dalla fine trova il pari con Kumbulla. (ANSA).