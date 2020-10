Champions: Conte "Inter deve stare attenta, Shaktar è forte"

MILANO, 26 OTT - "Lo Shakhtar è una squadra forte, non si fanno tre gol al Real Madrid per caso": lo dice il tecnico dell'Inter Antonio Conte alla vigilia della sfida di Champions a Kiev contro lo Shakhtar Donetsk sconfitto dai nerazzurri nella semifinale di Europa League. "In quella partita, siamo stati perfetti. Dobbiamo essere attenti, affrontiamo una squadra forte. Ci auguriamo di fare una buona gara", dice Conte. (ANSA).