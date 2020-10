Donnarumma 'sto bene, chi lotta contro Covid non molli'

ROMA, 26 OTT - "Ciao a tutti, purtroppo sono risultato positivo al Covid-19. Innanzi tutto voglio dirvi che sto bene. Inoltre colgo l'occasione per dedicare il mio pensiero a tutti coloro che stanno lottando contro il virus: siate forti! Non mollate!". E' il messaggio lanciato dal portiere del Milan, Gianluigi Donnarumma, su Instagram a corredo di una foto in cui è ritratto sorridente con il pollice alzato. "Agli altri - ha aggiunto - ricordo di mantenere le distanze, indossare le mascherine, lavarsi le mani! Tutto aiuta a provare a stoppare questo virus. Intanto stasera sarò davanti alla tv a fare il tifo per i miei compagni. Forza Milan". (ANSA).