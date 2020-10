Rivoluzione Cska Sofia, esonerato il tecnico Belchev

ROMA, 26 OTT - Rivoluzione tecnica in casa del Cska Sofia, prossimo avversario della Roma giovedì sera (alle 21) in Europa League allo stadio Olimpico. Il club bulgaro ha annunciato, sul proprio sito ufficuale, l'esonero dell'allenatore Stamen Belchev. Il tecnico paga la sconfitta contro il Cluj in coppa e il pareggio esterno con l'Arda Zherzali in campionato, che ha portato la squadra a -7 dalla vetta. "Stamen Belchev non è più l'allenatore del Cska. L'allenatore e il suo assistente, Vladislav Janusz, si sono separati dal club di comune accordo. Ringraziamo Belchev per il lavoro, la professionalità e la dedizione che ha dimostrato ogni minuto nella sua permanenza, nonché per la grande gioia che ci ha portato, classificando la squadra per la fase a gironi di Europa League", la nota del club. (ANSA).