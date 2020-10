Champions: l'olandese Makkelie dirigerà Juve-Barcellona

ROMA, 26 OTT - Sarà l'arbitro olandese Danny Makkelie a dirigere mercoledì il match della seconda giornata di Champions League tra Juventus e Barcellona, allo Stadium. Sempre mercoledì, la Lazio, in trasferta in casa del Bruges, avrà come direttore di gara l'inglese Anthony Taylor. Domani scenderanno in campo l'Inter e l'Atalanta. I milanesi, ospiti dello Shakhtar Donetsk, avranno come arbitro il bulgaro Georgi Kabakov, al debutto in Champions. Per la squadra di Gasperini, che giocherà per la prima volta in coppa a Bergamo affrontando gli olandesi dell'Ajax, ci sarà lo sloveno Damir Skomina. (ANSA).