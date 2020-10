Champions:Lucescu "niente sorprese in girone con Juve-Barca"

ROMA, 26 OTT - "Juventus e Barcellona possono qualificarsi senza problemi alla fase successiva. Io cerco di riportare la Dinamo al livello a cui erano abituati, ma per ora puntiamo al terzo posto. Sorprese nel girone non credo che ce ne saranno, perchè i catalani, anche se non sono al top, in Champions fanno sempre la differenza e comunque con loro gioca Messi. Unico motivo di incertezza è il Covid, che improvvisamente può togliere giocatori anche importanti, ma è più un problema per chi ha una panchina 'corta'. Lo ha detto l'allenatore della Dinamo Kiev, Mircea Lucescu, a Radio Anch'io lo Sport. Il tecnico romeno ha parlato anche dell'Inter, che domani giocherà in casa dello Shakhtar Donetsk, prevedendo un impegno non facile per Antonio Conte. "Lo Shakhtar ha preso calciatori di grande talento, brasiliani che stanno crescendo, molto bravi tecnicamente - ha spiegato Lucescu, che è stato allenatore di entrambe le squadre -, hanno una costruzione di gioco e un possesso di palla eccezionali. Sarà difficile per l'Inter, anche se non hanno esperienza". (ANSA).