Liga: la Real Sociedad cala il poker e vola in vetta

ROMA, 25 OTT - La Real Sociedad batte l'Huesca e vola in vetta alla classifica della Liga dopo 7 giornate. La squadra allenata da Imanol Alguacil, sul terreno della Reale Arena di Sen Sebastian, si sono imposti per 4-1. Ha aperto le marcature un rigore di Oyarzabal al 35'. Il fantasista ha poi raddoppiato al 9' della ripresa, dopo che Mir al primo 1' del secondo tempo aveva pareggiato, superando il portiere ospite Fernandez al 9'. Di Portu al 23' e Isak al 30' le altre due reti. In classifica i baschi guidano con 14 punti, a +1 sul Real Madrid e il Granada che oggi ha vinto con un gol di Montoro su rigore a Getafe. (ANSA).