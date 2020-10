Champions: il bulgaro Kabakov arbitrerà Shakhtar-Inter

ROMA, 25 OTT - Il bulgaro Georgi Kabakov è l'arbitro designato per dirigere il match di Champions, in programma martedì alle 18,55, fra Shakhtar Donetsk e Inter: sarà assistito dai connazionali Martin Margaritov e Diyan Valkov. Il IV uomo designato è Volen Chinkov, pure lui bulgaro. Alla Var e all'Avar ci saranno rispettivamente i tedeschi Felix Zwayer e Marco Achmueller. Lo sloveno Damir Skomina, invece, arbitrerà la sfida fra Atalanta e Ajax, in programma martedì alle 21 sul terreno del Gewiss Stadium di Bergamo. Skomina sarà assistito dai connazionali Jure Praprotnik e Robert Vukan; IV uomo sarà Dragoslav Peric, pure lui sloveno. Gli spagnoli Juan Martinez Munuera e Roberto del Palomar saranno rispettivamente alla Var e all'Avar. (ANSA).