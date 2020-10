Dpcm: Sport e Salute ha già convocato federazioni ed enti

ROMA, 25 OTT - Il presidente di Sport e Salute, Vito Cozzoli, ha già convocato per questa settimana i presidenti delle federazione, degli enti di promozione e delle discipline associate per fare il punto della situazione, lavorare insieme per tutelare l'ossatura dello sport italiano e valutare l'uso dei contributi pubblici anche alla luce dell'ultimo dpcm. Lo fa sapere Sport e Salute. (ANSA).