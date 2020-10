Open d'Italia; Burmester s'inserisce, c'è anche Kaymer

POZZOLENGO (BRESCIA) 25 OTT - Il 77° Open d'Italia è nella sua fase clou. Gli inglesi Laurie Canter e Ross McGowan - leader dopo il terzo giro - sbagliano e la corsa al titolo si riapre. Ora tra i leader c'è anche il sudafricano Dean Burmester. Clamoroso allo Chervò Golf Club San Vigilio di Pozzolengo (Brescia) dove in corsa per la vittoria ci sono pure i tedeschi Martin Kaymer e Sebastian Heisele. Kaymer, ex numero 1 al mondo, insegue un successo che manca dal 2014, anno del suo ultimo trionfo allo US Open. (ANSA).