ZoZo Championship è sfida tra big, Rahm insidia Thomas

ROMA, 25 OTT - Lo ZoZo Championship è sfida tra big del golf. Justin Thomas, numero 3 del world ranking, a Thousand Oaks (California) ha mantenuto la leadership della classifica, con uno score totale di 197 (-19), anche dopo il "moving day" della competizione. Ma l'americano ha ora un solo colpo di vantaggio su Jon Rahm, secondo nel torneo del PGA Tour (con 198, -18) e nelle classifiche mondiali. "Rimonta colossale". Così Marca ha definito il recupero dello spagnolo, ventiduesimo dopo il secondo giro e ora in piena corsa per il titolo. Il 25enne di Barrika insegue il terzo successo nell'anno solare sul massimo circuito americano ma, con un secondo posto nella sfida tornerebbe sul trono del ranking mondiale scavalcando così Dustin Johnson, fermo ai box dopo essere risultato positivo al Covid-19. Sul percorso dello Sherwood Country Club (par 72) parziale di 63 (-9) per "Rahmbo" Rahm, protagonista di una prova bogey free caratterizzata da 7 birdie e un eagle. Sfida nella sfida allo ZoZo Championship. Dove a sognare il colpo grosso è anche l'outsider Lanto Griffin, terzo con 199 (-17). Chance pure per Patrick Cantlay (numero 14 al mondo), Ryan Palmer e Sebastian Munoz, tutti quarti con 200 (-16). Niente da fare per Tiger Woods, costretto a rinviare nuovamente l'appuntamento col record all-time di 83 vittorie sul PGA Tour. "The Big Cat", campione uscente allo ZoZo Championship, è 68/o (213, -3) al fianco, tra gli altri, di Phil Mickelson e Matthew Wolff.In California parte la volata finale. Che match tra Thomas e Rahm. In palio il titolo di nuovo campione dello ZoZo Championship - che mette in palio un montepremi complessivo di 8.000.000 di dollari - e la leadership mondiale. (ANSA).