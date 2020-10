Calcio: Spagna; l'Atletico batte il Betis, è in scia al Real

ROMA, 25 OTT - Superato lo choc del 4-0 subito dal Bayern Monaco in Champions League, l'Atletico Madrid ha ritrovato la vittoria in Liga battendo 2-0 il Betis Siviglia nell'ultimo incontro del sabato della settima giornata di campionato. Marcos Llorente a inizio ripresa e Luis Suarez, al quarto centro stagionale in pieno recupero, hanno siglato il successo ma a facilitare il compito dei Colchoneros - unica squadra ancora imbattuta del campionato - è stata anche l'espulsione di un difensore del Betis poco dopo metà ripresa. Con 11 punti in cinque gare, l'Atletico resta in scia al Real Madrid, che con la vittoria nel Clasico è ora in testa a quota 13, ma con una partita in più rispetto ai cugini. (ANSA).