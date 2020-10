Calcio: doppietta di Kean, il Psg si riscatta in campionato

ROMA, 24 OTT - Entrambi sconfitti all'esordio in Champions League, Paris Saint-Germain e Marsiglia hanno reagito in campionato rispettivamente battendo 4-0 il Digione e vincendo 1-0 a Lorient. Brilla nel Psg l'attaccante azzurro Moise Kean, che è riuscito a segnare il suo primo gol con la nuova maglia appena tre minuti dopo l'inizio del match e 20' dopo ha siglato la doppietta, su assist di Neymar. Due reti ha segnato anche Kylian Mbappé, entrato a metà ripresa proprio al posto dell'ex juventino per portare a sei il suo bottino stagionale in campionato. Il Psg per ora è primo in classifica con 18 punti, ma domani il Lille cercherà di riprendersi la vetta andando in trasferta a Nizza. Il Marsiglia è quarto con gli stessi punti (15) del Rennes, battuto ieri sera in casa dall'Angers. Domani non si giocherà l'incontro Lens-Nantes, a causa della positività al Covid-19 di undici giocatori nelle file dei padroni di casa. E' la prima partita rinviata in Ligue 1 da agosto in una Francia che deve sempre più fare i conti con una crescita esponenziale dei contagi . (ANSA).