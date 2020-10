Conte "oggi bravi e pazienti, sono contento"

GENOVA, 24 OTT - Soddisfatto Antonio Conte dopo il successo conquistato al Ferraris che riscatta la sconfitta nel derby "Sono contento perché avevo chiesto questo ai ragazzi: di condurre dall'inizio la partita. Potevamo sbloccarla anche prima nonostante un Genoa molto organizzato e impostato per una gara difensiva. Loro hanno cercato di sfruttare le ripartenze - ha dichiarato in conferenza stampa -. Siamo stati bravi e pazienti. Non abbiamo concesso neanche un tiro, solo un angolo. Dimostrazione del fatto che facevo bene a non essere preoccupato neanche prima perché le prestazioni erano buone. Adesso c'è da recuperare energie". (ANSA).