Bayern forza-5, Eintracht Francoforte travolto

ROMA, 24 OTT - Il Bayern Monaco campione d'Europa non si ferma e si porta a un solo punto dalla vetta della Bundesliga, occupata dal Lipsia. La squadra dell'ex Germania Est oggi ha battuto non senza fatica in casa l'Hertha Berlino per 2-1, grazie alle reti di Upamecano e Sabitzer su rigore. Gli ospiti erano andati in vantaggio con Cordoba. I bavaresi di Hans-Dieter Flick hanno strapazzato (5-0) in casa l'Eintracht Francoforte con il solito, super Lewandowski, autore di una tripletta. Di Sane e Musiala le altre due reti. Il Borussia Moenchengladbach, avversario dell'Inter in Champions è andato a vincere nell'Opel Arena di Magonza contro la squadra di casa per 3-2: di Stindl, Hofmann e Ginter le reti dei bianconeroverdi. Successo anche dell'altro Borussia: il Dortmund si è imposto in casa 3-0 sullo Schalke 04 nel derby della Ruehr: di Akanji, Haaland e Hummels le reti. Altri risultati: Stoccarda-Colonia 1-1, Union Berlino-Friburgo 1-1. Domani: Wolfsburg-Arminia Bielefeld alle 15,30, Werder Brema-Hoffenheim alle 18 e Bayer Leverkusen-Augusta alle 20,30. In classifica Lipsia punti 13, Bayern Monaco e Boerussia Dortmunf 12; il Borussia Moenchengladbach è quinto con 8 lunghezze. (ANSA).