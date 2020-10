Giro: cronometro, la maglia rosa Hindley partirà alle 16,12

ROMA, 24 OTT - Poco prima delle 16,35 di domani, minuto più, minuto meno, si conoscerà il nome del vincitore del 103/o Giro d'Italia di ciclismo. L'australiano Jai Hindley, con la maglia rosa addosso, scatterà infatti dalla pedana della 21/a e ultima tappa - da Cernusco sul Naviglio a Milano, per un totale di 15,7 chilometri - alle ore 16,12, preceduto di 3' dal rivale inglese Tao Geoghegan Hart, in corsa dalle 16,09. La gara a tappe italiana, cosa mai accaduta prima nella storia di un grande giro, dopo circa 3.400 chilometri di battaglie da Palermo a Milano, costringerà due corridori a presentarsi al via dell'ultima fatica con l'identico tempo. Altre partenze di domani: l'olandese Wilco Kelderman alle 16,06, lo spagnolo Pello Bilbao alle 16,03, mentre Vincenzo Nibali - che è settimo nella classifica generale - prenderà il via alle 15,54. Il vincitore delle altre due cronometro di questo Giro 2020, Filippo Ganna, scatterà alle 14,52. Il campione del mondo in carica della specialità punta dritto al tris. (ANSA).