Sei Nazioni:; Irlanda-Italia 50-17

ROMA, 24 OTT - Irlanda batte Italia 50-17 (24-3) nel recupero della quarta giornata del Sei Nazioni, giocato a Dublino. E' la quarta sconfitta di fila per gli azzurri in questa edizione del torneo, sospeso a febbraio dopo a causa della pandemia. L'Irlanda, dopo quattro turni, è in testa alla classifica con 14 punti. L'Italia, che all'Aviva Stadium ha subito sette mete, non vince un incontro nel Sei Nazioni dal febbraio 2015. (ANSA).