Calcio: Pirlo, CR7 non gioca domani anche se negativo

TORINO, 24 OTT - "Ronaldo anche in caso di tampone negativo non è disponibile per domani: dovrà poi sostenere la visita di idoneità, quindi direi che non è a disposizione": così il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, spegne ogni speranza di vedere il portoghese contro l'Hellas Verona nella sfida di domani sera all'Allianz Stadium. (ANSA).