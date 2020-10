Golf: Open d'Italia; Paratore deluso, "non è andata bene"

POZZOLENGO, 24 OTT - "Non è andata bene ma domani si riparte. Ero sotto par di giornata e poi ho sbagliato due colpi finiti in acqua. Peccato per questo par 5 alla buca 18 chiuso in 8 colpi, perché fino a quel momento era stata una prova per certi versi positiva". Renato Paratore al termine del suo "moving day" (parziale di 74, +2 su un totale di 214, -2) al 77° Open d'Italia - in corso allo Chervò Golf Club San Vigilio di Pozzolengo - mostra il suo disappunto per un finale di giro non certo esaltante. "Ma domani è un altro giorno, devo ricaricare le pile e ripartire". (ANSA).